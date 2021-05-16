جوائز تصل لـ مليون و800 ألف جنيه.. الشروط العامة لمسابقات مهرجان إبداع

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مسابقة إبداع والتي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، أصبحت تمثل أحد أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام، خاصة في ظل التطور الكبير الذى شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركين فيها من جميع محافظات الجمهورية، من خلال مهرجان إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لمهرجان إبداع، التابع لوزارة الشباب والرياضة، الشروط العامة للمسابقة، ومراحل المسابقة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الشباب والرياضة، والمسابقات التابعه لها على مدار الساعة.

قيم جوائز مهرجان إبداع 3

وتنظم وزارة الشباب والرياضة مهرجان إبداع الثالث لمراكز الشباب والأول للأندية الرياضية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية عن قيمة جوائز مهرجان إبداع الذي يقام للموسم الثالث بمراكز الشباب ولأول مرة بالأندية، مشيرة إلى أن إجمالي جوائز المهرجان مليون و800 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه للمركز الأول و25 ألف جنيه للمركز الثاني، و20 ألف جنيه للمركز الثالث، ومن المقرر أن يصل إجمالى الفائزين 72 فائز بواقع 3 فائزين من مراكز الشباب، ومثلهم فى الأندية الرياضية، في 12 مجالا فنيًا وأدبيًا وثقافيًا.

مجالات مسابقات الموهبين في مهرجان ابداع

أما عن مسابقات الموهوبين في مهرجان «إبداع»، فتتضمن 12 مجالا هي:

ـ التمثيل.

ـ الغناء.

ـ العزف.

ـ المراسل الإذاعي والتليفزيوني.

ـ الإنشاد الديني والترانيم.

ـ الأفلام القصيرة.

ـ الفنون التشكيلية.

ـ الابتكارات العلمية.

ـ الشعر.

ـ الموال الشعبي.

ـ التعليق الرياضي.

ـ المهارات الحركية.

الشروط العامة لمهرجان إبداع 3

ـ الالتزام التام بمواعيد رفع الأعمال على الموقع الرسمي للمهرجان، وفقًا للمواعيد المحددة لكل مجال.

ـ السن من 18 إلى 40 سنة من أعضاء مراكز الشباب بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

ـ يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل الشباب قد شارك في مهرجان إبداع للسنوات السابقة أو مراكز الفنون بمديريات الشباب والرياضة أو مراكز الفنون بالجامعات أو أي مسابقات أخرى محلية ودولية.

مهرجان إبداع

ـ في حالة مخالفة أي شرط من الشروط العامة للاشتراك، يتم استبعاد المخالف من المهرجان.

ـ حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفائزة ملك لصاحبها ولوزارة الشباب والرياضة.

ـ التأكيد على المشاركين في التصفيات النهائية تقديم بطاقة الرقم القومي وكارنية عضوية مركز الشباب أو النادي الرياضي وايصال سداد العضوية للعام الحالي للاطلاع عليه من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة.

ـ لا يسمح بمناصفة الجائزة في أي مجال من مجالات التسابق.

ـ يحق لأعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من الطلاب «هل من إبداعهم أم منقولة من غيرهم؟».

ـ لا يحق للشباب المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق.

ـ لا يسمح للمشاركين بالاعتراض شفوياً أو كتابياً على قرار لجان التحكيم بالتصفيات النهائية.

ـ مراعاة الشروط الخاصة بكل مجال الواردة بالموقع الرسمي للمهرجان.

عند عدم مطابقة الرقم القومي مع صورة الرقم القومي المرفق يتم استبعاد المشارك.

مراحل مهرجان إبداع 3

ومن المقرر أن تشمل فعاليات المهرجان 3 مراحل وهي:

ـ المرحلة الأولى:

يتم خلالها تقديم الأعمال الخاصة بالمسابقة «أون لاين»، وفقًا للشروط على الموقع الرسمي للمهرجان، وتم بدء استقبال الأعمال اعتباراً من أول مايو الجاري، وتستمر عملية استقبال الأعمال حتى يوم 30 مايو.

ـ المرحلة الثانية:

تصفية الأعمال المتقدمة للمهرجان وتصعيدها للمرحلة النهائية من خلال لجنة المشاهدة لكل مجال وتصعيد عدد 120 متسابقًا، بواقع 5 متسابقين لأعضاء مراكز الشباب و5 متسابقين لأعضاء الأندية الرياضية، في كل مجال.

ـ المرحلة الثالثة:

التحكيم النهائي من لجان التحكيم باستديو خاص بالمهرجان وسيتم إذاعتها على قناة القاهرة والناس في 14 حلقة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن خطة الوزارة تتضمن خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المعنية باكتشاف الموهوبين في مجالات أخرى رياضية وثقافية وفنية، ومن ثم إدماج هؤلاء الموهوبين في برامج تدريبية مكثفة وتقديم شتي أنواع الرعاية لهم.