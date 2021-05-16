مساعد وزير الخارجية: انتهاك حرمة الأقصى «استفزاز» لمشاعر المسلمين

قال مساعد وزير الخارجية المصري، السفير علاء رشدي، إن انتهاك حرمة المسجد الأقصى بهذه الأيام المباركة وبهذه الطريقة يعد استفزازًا لمشاعر المؤمنين بكل العالم الإسلامي: «الشعوب لا تنسى والسلام الحقيقي الراسخ بالشرق الأوسط يتطلب قبول الشعوب له، ولا أظن أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى أو تهجير الفلسطنيين من منازلهم بحي الشيخ جراح سيسهم في تحقيق وتنمية مثل هذا القبول».

مصر تدعو لوقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني

وأضاف مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الطارئ بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية: «إن سياسة اللجوء للقوة التي دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها بتحقيق الأمن بالمنطقة، ومن ثم فإن مصر تدعو لوقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤلياتها وفق قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطنيين وصيانة حقوقهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان».

وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى

وتابع: «كما تطالب مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وبخاصة حي الشيخ جراح، ويتعين على إسرائيل الكف عن جميع الإجراءات الأحادية الرامية لفرض الأمر الواقع وعلى رأس تلك الإجراءات الأنشطة الإستيطانية تحت أي مسمى، والتي تهدد بنسف أي فرص للتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية».