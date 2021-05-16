عماد الدين حسين: نسابق الزمن لإيقاف ما تقوم به إسرائيل من عدوان

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك سباقا مع الزمن بين الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها عدد كبير من الدول خصوصا مصر، والتي تأتي في مقدمة تلك الدول أقليميا مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومحاولات أمريكية خجولة على الضفة الأخرى، وجميعها يصطدم برفض وتعنت إسرائيلي واضح ومواصلة العدوان بشكل وحشي يستهدف أطفالا ونساء ومساكن المدنيين.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأمل كله هو أن تتمكن الجهود العربية من جهة، والجهود الدولية من جهة أخرى في اجتماع مجلس الأمن، حسم الأمور والضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان المستمر، والذي أسفر عن سقوط أكثر من الـ100 شهيد وتدمير عشرات من المنازل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر لديها علاقات طيبة مع الفلسطينيين منذ قديم الأذل، كما أنها هي من تحملت العبء الأكبر عربياً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أن لديها علاقات مع إسرائيل، وبالتالي فإنه وفي معظم الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة أو الضفة، دائماً ما تكون مصر أحد الأطراف الأساسية التي تعمل على وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء.

وأكد أن التنسيق المصري مع الأطراف الدولية كان له دور هام لوقف هذا العدوان، وهو ما يلزم وجود حد أدني من التنسيق والتواصل ما بين الدول العربية بعضها البعض، لافتا إلى أن مصر كثيرا ما ناشدت إعادة الحق إلى الفلسطينيين، ولكن حال دون حدوث ذلك الظروف الدولية التي عملت على تراجع القضية الفلسطينية إلى مراتب متأخرة.