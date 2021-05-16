الهلال الأحمر المصري يجهز شحنة ثانية من التجهيزات الطبية لفلسطين (صور)

يجهز الهلال الأحمر المصري الشحنة رقم 2، من التجهيزات الطبية والإغاثية التي من خلالها سيتمّ تقديمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكّد الهلال الأحمر المصري، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الشحنة شملت 2 طن من المستلزمات والمستهلكات الطبية وحقائب النظافة الشخصية.

وأكّد الهلال الأحمر المصري، أنَّه مستمر في متابعة مستمرة لتنسيق جهود الإغاثة وتلقي مختلف التبرعات من أجل دعم الأشقاء في دولة فلسطين.

وأوضح أنَّه في إطار المتابعة المستمرة للهلال لأحمر المصري للأحداث في فلسطين، اجتمعت اللجنة التنفيذية لجمعية الهلال الاحمر المصري برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري وعضوية كل من الدكتور عادل العدوي، والأستاذ الدكتور أيمن السعيد، ةعلي مبارك ومحمد أبو المعاطي، وذلك للتصديق على المساعدات المرسلة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد 16 مايو 2021.

وناقشت اللجنة تطورات الوضع الحالي وآليات نقل المساعدات الإغاثية والطبية التي سيقدمها الهلال الأحمر المصري، لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني ودعم الأشقاء في دولة فلسطين.