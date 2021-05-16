اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» لبحث التطورات في فلسطين

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، عقد اجتماع افتراضي طارئ، اليوم الأحد، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، خصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وقالت السفارة إن الاجتماع يأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، وسيرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.