مصرع رجل وزوجته في العياط: العربية «خبطت في حيطة»

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قرية المتانيا بالعياط، مما أسفر عن مصرع شخص وزوجته، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي.

على الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، وتمّ نقلهما للمستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وبينت التحريات الأولية عن أن الحادث جاء نتيجة اصطدام السيارة الخاصة بهم بجدار، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، تم نقل الجثتين إلى المستشفي تمهيدا لاستخراج تصريح دفنهما.