حادث مروع.. مصرع 5 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال غرقا في دمياط

لقى 5 من أسرة واحدة مصرعهم، غرقا بعد سقوط سيارتهم في ترعة البلامون على طريق «كفر سعد - السوالم»، وتم نقل جثامينهم لمستشفى طوارئ كفر سعد، وانتقلت قوات مباحث كفر سعد برئاسة المقدم محمد أبو العز، رئيس مباحث كفر سعد، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

ووفقا للدكتور هيثم المشد مدير مرفق إسعاف دمياط، أكد لـ «الوطن» أن الخمسة تم نقل جثامينهم، لمستشفى طوارئ كفر سعد لاتخاذ اللازم.

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ووفقا لمصدر أمني، أكد لـ «الوطن» وفاة الأب وزوجته وأطفاله الثلاثة، وأسماءهم كالتالي «محمد إبراهيم مصطفى 38 عاما، وزوجته شيماء رزق زكي 35 عاما، وأطفاله «عائشة 10 سنوات، أسماء 12، وليد 8 أعوام»، وأسفرت التحريات المبدئية أن الأب لم ينتبه لمطب بالطريق، ليتفاداه، ما أسفر عن سقوط سيارتهم الملاكي في ترعة البلامون، ليلقوا جميعا مصرعهم وتم نقلهم لمستشفى طوارئ كفر سعد، والأسرة جميعهم من مركز المنصورة.

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كان بلاغ ورد لشرطة نجدة دمياط، يفيد سقوط سيارة ملاكي بها 5 من أفراد أسرة واحدة، بترعة البلامون، لتنتقل قوات مباحث مركز كفر سعد، لمكان الحادث للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

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