رسميا.. إطلاق اسم عبدالباسط عبدالصمد على شارع بمسقط رأسه في الأقصر

بعد انتظار طويل دام لأكثر من 33 عاما، أطلق اسم القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، اليوم الأحد رسميا، على شارع رئيسي بمسقط رأسه بقرية المراعزة بمركز أرمنت غرب الأقصر.

وتغير شارع مستشفى الحميات ليصبح باسم واحد من أشهر قراء دولة التلاوة القرآنية في مصر، وهو القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، أول أمين عام لنقابة القراء المصرية.

وأصدرت محافظة الأقصر، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، أكدت فيه «أنه بناء على جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر رقم 2 لعام 2021، برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ والتي تم فيها الموافقة بالإجماع على اطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، على أكبر شارع بمدينة أرمنت، ويقع بمنطقة المراعزة بمسقط رأسه، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور، باستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتممة للقرار، حيث تم تصنيع اللوحات المعدنية، والانتهاء من تركيبها، وتحمل اسم فضيلة الشيخ، وتم مخاطبة جميع الجهات الإدارية بالتغير، كالبريد ومركز شرطة أرمنت والضرائب العقارية.

والشيخ عبدالباسط عبدالصمد من مواليد الأول من يناير 1927، بقرية المراعزة الشرقية بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، وهو قارئ قرآن مصري، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، ولُقب بعدة ألقاب مثل «الحنجرة الذهبية، وصوت مكة»، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984، وتوفى عام 1988.