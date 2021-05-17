غرفة المنشآت: الشركات تصطحب السياح لمطاعم غير سياحية

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن العديد من العائمات النيلية والمنشآت السياحية خاصة بجنوب الصعيد، تقدمت للغرفة بشكوى من قيام الشركات السياحية باصطحاب المجموعات السياحية لتناول الطعام بالمطاعم التابعة للمحليات والتى تبيع بأسعار متدنية ودون مراعاة للجودة أو للإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف «المصري»، خلال الشكوى التى تقدمت بها الغرفة لعبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن العديد من الشركات السياحية خالفت تعليمات وزارة السياحة والآثار الخاصة بعدم ذهاب المجموعات السياحية الأجنبية لمطاعم غير سياحية، لافتا إلى أن قيام الشركات السياحية بمثل تلك التصرفات يهدد عمل المطاعم والمنشآت السياحية، مطالبا برفع تلك الشكوى للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لإصدار تعليمات وقرارات ملزمة للشركات لعدم التعامل مع مطاعم غير سياحية.

الالتزام بمواعيد غلق المطاعم

وفى ذات السياق أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المطاعم التزمت بالمواعيد التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار، والخاصة بغلق صالات الطعام أمام الزبائن بالمنشآت والمطاعم السياحية فى التاسعة مساء مع استمرار خدمتى التيك اواى والديلفرى طوال اليوم، وذلك خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن المطاعم السياحية حققت إيرادات معقولة خلال عيد الفطر، موضحا أنه بعد نهاية الأسبوع الجارى ستبدأ المطاعم فى العودة مجددا لمواعيد الغلق المعتادة وفقا لمواعيد الصيف.

ومن جهته قال زيدان بسطاوى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بجنوب الصعيد، إن المطاعم السياحية بالأقصر وأسوان تعانى بشدة خلال الفترة الحالية نظرا لتراجع أعداد الحركة السياحية الوافدة للمدينتين، فضلا عن قيام الشركات السياحية باصطحاب المجموعات السياحية القليلة إلى مطاعم تابعة للمحليات دون مراعاة لجودة الطعام، ولكن بحثا فقط عن السعر المتدني وهو ما يؤدى للإساءة لسمعة مصر السياحية.