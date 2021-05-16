وزير الخارجية يهنئ الصين على توليها رئاسة مجلس الأمن خلال مايو الجاري

هنأ السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جمهورية الصين الشعبية الصديقة على توليها رئاسة مجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري، مثمنًا جهودها في قيادة أعمال المجلس في ظل التحديات والأزمات العديدة المطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مجلس الأمن، الآن، أنه يُثمن جهود السكرتير العام للأمم المتحدة وسعيه الحثيث لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره للإحاطة المقدمة من المنسق الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: «نجتمع اليوم بعد مضي نحو ما يزيد عن 72 عامًا على بدء المأساة الفلسطينية، ونحو 42 عامًا على إطلاق مسار السلام في المنطقة التي شهدت في بدايته أمال عظيمة بإمكان تحقيق السلام في المنطقة، لكن تلك الآمال تبددت شيئا فشيئا مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح بوضع حد للصراع الذي شهدت فيه القضية الفلسطينية انتكاسات متتالية».