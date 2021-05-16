شكري: مصر لن تدخر جهدا حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه يقع على عاتقنا جميعًا أن نكثف جهودنا من أجل الوقف الفوري لأعمال العسكرية الحالية والحيلولة دون أي استفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل الرعاية الأردنية الهاشمية للأمكان المقدسة.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن مصر لن تدخر جهدًا للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتنعم المنطقة بالاستقرار الذي تنشده شعوبنا جميعا وهو ما لن يتحقق سوى من خلال تقديم التنازلات أملا للسلام وحتى نجنب الشعوب الأثمان المرتفعة التي فرضتها الحروب ليظل الأمل قائما في الأيام المقبلة للأجيال والأحفاد.

وأردف وزير الخارجية، أن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي، اليوم، من اهتزاز لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لسيادة مناخ من الاحتقان والإحباط تولد عبر سنوات وسنوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيرا لما وصلنا إليه اليوم، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار الشهور الماضية، تدهورا كبيرا على كل المستويات.