تكليف رئاسي بتكريم أسر شهداء كورونا من الجيش الأبيض في الغربية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لفتة إنسانية، وتقديرًا من القيادة السياسية لدور شهداء «الجيش الأبيض» من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وفاتهم المنية خلال تصديهم لفيروس كورونا المستجد، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

هدايا رئيس الجمهورية تصل أسر شهداء الجيش الأبيض بالغريية

قام وكيل الوزارة، نيابة عن الرئيس السيسي بزيارة منازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، من «الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين» بكل أنحاء المحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء، تقديرًا من الدولة لجهودهم، وتعبير رمزي لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكيل الصحة بالغربية:أبطال الجيش الأبيض يواصلون دورهم بمجابهه جائحة كورونا

أكد «عبد الناصر» بأن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ظل الدعم والمساندة التي تقدمها القيادة السياسية لهم، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها، ولا تدخر جهدا أو مالا من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بجميع أنحاء الجمهورية.

أسر شهداء الجيش الأبيض بالغربية يشكرون الرئيس السيسي

ومن جانبهم؛ أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، عن شكرهم وامتنانهم لما قام به السيسي، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال «الجيش الأبيض»، وتقدير دورهم وجهودهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، معتبرين أن هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل في موقعه في ظل الفترات الصعبة التي تمر بها البلاد.