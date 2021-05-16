بتوجيهات من القيادة السياسية.. بدء وصول جرحى فلسطينيين لمستشفيات مصر

أعلنت قناة «إكسترا نيوز»، بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى الجانب المصري لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرة إلى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيفهم حالتهم الصحية تمهيدًا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت القناة، أن هناك عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم، وقد تم افتتاح ميناء رفح البري استثنائيًا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، كما تم توفير كل الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.