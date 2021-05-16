وزير خارجية فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل لص مسلح دمر المنازل

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في نص كلمته أمام المجلس الأمن المنعقد اليوم لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين المحتلة عبر خاصية الفيديوكونفرانس، إن إسرائيل مستمرة في فعل ما تفعله وسط توقعاتها بنتائج مختلفة، موضحًا أن القوات الإسرائيلية تهين المقدسات بما فيها الجامع الأقصى في شهر رمضان المقدس وليلة القدر المقدسة عند المسلمين، متسائلاً: «هل تعتقد إسرائيل أن يمر هذا دون ردة فعل وأن يعيش الفلسطينيون مكسورين تحت جور المستوطنين الفلسطينيين، وهل يتخيلوا أن يتعايش الفلسطينيون مع الاحتلال وأسواره وحصاره ومستوطناته ويهوده.. وليس هناك شعب على الأرض يقبل ذلك».

وأضاف «المالكي» في كلمة تليفزيونية عبر فضائية Extra News، أن إسرائيل تقول إنه يجب على الجميع أن يضع نفسه مكانها، وهذا الأمر يقولونه مرارًا وتكرارًا، وإسرائيل تقتل الأطفال، لافتًا إلى إن إسرائيل وفلسطين ليستا جارين يعيشان جنبًا إلى جنب في سلام، فإسرائيل لص مسلح اخترق البيوت ودمر المنازل وعذب الأبناء على مدار عقود عدة وأجيال عدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدّعي أنها تريد الأمن.

وتساءل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني عن التصرف الإسرائيلي إذا تم احتلال أراضيها، وتم تعذيب مواطنيها، موضحًا أن فلسطين قامت باختيارات كثيرة لاتباع طريق آمن وسليم ولكن إسرائيل تتحمل تكلفة الاحتلال، متابعًا: كم عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا ليكون الأمر كافياً لإسرائيل، فقد قتل 200 فلسطيني ثلثهم من الأطفال والنساء، وتم قتل أسر بأكملها، وتم مسح أسر بالكامل، وسويت مبانٍ إدارية بالأرض، وتم تسريح عشرات الآلاف، أليس كل ذلك كافيًا، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.