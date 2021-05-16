أمير كرارة ينهي خلافه مع مها أحمد: «مش زعلان منها دي حبيبتي»

أنهى أمير كرارة الخلاف بينه وبين مها أحمد بعد الفيديو الذي نشرته، وكانت تهاجمه بأنه تجاهلها عندما طلبت منه العمل معها، مما جعل هناك جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، وتصدر اسم الثنائي مؤشرات البحث على جوجل.

وقال أمير كرارة في أحد التعليقات لدى الفنان أحمد التهامي: «مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا».

وكان أحمد التهامي كتب: «دول أخواتي ودول أخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، وصاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصوال وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل، وربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير».