السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للصناعات الجوية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم، السيد إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامة سيادته في باريس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة «داسو»، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصة في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

من جانبه؛ أعرب السيد ترابييه عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدا حرص شركة «داسو» على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصة في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.