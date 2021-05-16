اللحظات الأولى لوصول الرئيس السيسي إلى باريس «صور»

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرض الوطن، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، في بداية زيارة مهمة تستغرق عدة أيام، لحضور قمة لدعم الاقتصاديات الأفريقية، وكذلك لحضور مؤتمر لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وعند وصول سيادته مطار أورلي في باريس، كان في استقباله أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال «مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان» على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال «قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية» على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.