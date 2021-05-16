«الرئاسة»: خبرة مصر بشأن السودان وراء دعوة السيسي لحضور القمة بباريس

تحدث السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن المخرجات المتوقعة لقمة دعم السودان في المرحلة الانتقالية الحالية، والتي ستنعقد في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ذكر أن مصر لها خبرة كبيرة جدًا بالقضايا الأفريقية والشأن السوداني ومن هنا كان حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمة.

وأضاف «راضي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «تن»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الخبرة المصرية في الملف السوداني كبيرة جدًا وعميقة وممتدة، فالسودان دولة شقيقة لمصر والعلاقات التي تربطنا بها علاقات استراتيجية أخوية في كافة المجالات، موضحًا أن السودان تُعد من أكثر الدول التي تجمعها بمصر لجان مشتركة في كافة المجالات.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الخبرة المصرية مهمة جدا في هذا المحفل «اللي حصل يعتبر نقلة نوعية كبيرة جدًا للسودان، لأنه يعتبر احتفالية لعودة السودان للمجتمع الدولي وأسرة المجتمع الدولي، كعضو فاعل ونشط في الساحة السياسية الدولية».