بسام راضي: السيسي عقد 700 اجتماع وأصدر 10 آلاف توجيه في 2020

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العام 2020 شهد عقد اجتماعات في قصر الاتحادية لمتابعة كافة نواحي العمل في الوزارات والمحافظات، وصلت إلى 700 اجتماع وصدر عنها حوالي 10 آلاف تكليف وتوجيه تنفيذي إضافة إلى التكليفات والأمور الأخرى التي تكون داخل الندوات والمؤتمرات والافتتاحات، وهذا رقم ضخم جدا من حجم متابعة المشروعات رغم جائحة فيروس كورونا، والعام المقبل سوف يشهد المزيد من العمل.

نهج الدولة في التعامل مع كورونا

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى على التلفزيون المصري، الخميس، أن نهج الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا كان متوازنا ويحافظ على صحة المواطنين وأيضا استمرار عجلة الاقتصاد مع استمرار التوعية للمواطنين، وكان هناك إجراءات اتخذت مثل تقليل عدد العاملين، أو العمل بنظام المناوبات، إضافة إلى توزيع عدد العمال على ساعات النهار، وأيضا التركيز على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أفضل وسيلة هو ارتداء الكمامات، والدولة مستمرة في هذه الإجراءات.

حزمة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة أطلقت حزمة كبيرة في 2020 من برامج الحماية الاجتماعية، وكانت محل إشادة في العالم كله، وسيكون هناك متابعة لهذه البرامج في العام المقبل، خاصة أن البرامج أثبتت فاعلية كبيرة، لأنها مبتكرة إضافة إلى أن هناك جهد جماعي بين الحكومة ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، وأصبح هناك خبرة كبيرة للتعامل مع مثل هذه الأمور والدولة لديها طرق أصبحت معروفة للوصول إلى مستحقي هذه البرامج.

تحقيق نمو اقتصادي إيجابي

ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم إلى جانب الصين التي حققت معدل نمو إيجابي في الاقتصاد، بمعدل 3.6%، وهذا لم يكن المستهدف، ولولا جائحة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف 6%، لكن ما حدث هو إنجاز كبير يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وتماسكه في هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها.