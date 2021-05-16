وزيرا السياحة والطيران يبعثان رسالة طمأنة خلال ملتقى دبي بسلامة إجراءات كورونا

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال استقبالهما زائري الجناح المصري المشارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر «ATM»، المُقام حاليًا بدبي على نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر، والمنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال تواجدها في دبي على المشاركة في الملتقى، وزيارة الجناح المصري المشارك به.

وتفقد الوزراء الثلاثة أجنحة المختلفة بالمعرض، ويضم 1300 عارض، ممثلين عن 62 دولة حول العالم، والتقوا بعدد من المتخصصين في مجال السياحة والسفر لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل صناعة السياحة، والنقل الجوي في ظل جائحة كورونا.

وأعربوا عن تفاؤلهم بتحسن وتعافي حركة السياحة والسفر، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء حصول الكثير حول العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر، خاصة وأن السفر والتنقل جوًا أكثر الوسائل أمانًا، مشيرين إلى حرص الحكومة المصرية على توفير كل الدعم اللازم لقطاعي السياحة والطيران، لمواجهة هذه الجائحة والتعافي من تداعياتها في أسرع وقت، حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية، وتوفير كل وسائل السلامة والأمان للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية.

وأكد الوزراء الثلاثة على مقومات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها، باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة، ولا سيما في ظل المساعي العالمية المستمرة، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما قدم وزيرا الطيران والسياحة لمحة لما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية، لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كل المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء، والإجراءات المطبقة بالمطارات.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالملتقى العربي للسياحة والسفر ATM، مُقام على مساحة 305 أمتار، ويشارك به 14 جهة عارضة، تضم شركة مصر للطيران، وشركة إير كايرو، ومجموعة من الفنادق وشركات السياحة المصرية.