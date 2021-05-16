سفير مصر بفرنسا: الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت إلى 5 مليارات يورو

قال سفير مصر بفرنسا، علاء يوسف، إن الرؤية المصرية الفرنسية مشتركة خاصة على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا من أجل زيادة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم بين مصر وفرنسا، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو وسط تعاون كبير من الشركات الفرنسية التي تمتلك استثمارات في مصر، حيث يتيح وجود الشركات الفرنسية في مصر تصدير المنتجات إلى إفريقيا دون ضرائب مفروضة، وكذلك توفير البضائع إلى المنطقة العربية والإفريقية، موضحا أنه سيركز على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر الفترة المقبلة.

وأضاف «يوسف» خلال تصريحات لفضائية «ten »، اليوم الأحد، أن التعاون العسكري من أهم المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها العلاقات المصرية الفرنسية، موضحا أنه تم توقيع صفقة بين البلدين لبيع طائرات رافال إلى مصر مع وجود مناورات بحرية مشتركة بين فرنسا ومصر.

وأوضح سفير مصر بفرنسا، أن التقارب في الرؤى بين مصر وفرنسا يعكس رؤية الجانب الفرنسي لدور مصر الهام في المنطقة، خاصة في الملف الليبي واللبناني حيث دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية الأخيرة.

ولفت سفير مصر بفرنسا، إلى أن هناك تنسيق مصري فرنسي لمواجهة الإرهاب في القارة الإفريقية، خاصة منطقة الساحل الإفريقي، موضحا أن مصر وفرنسا اتفقتا على ضرورة مساعدة جيوش دول الساحل في التغلب على الجماعات الإرهابية هناك مع دحض الأفكار الإرهابية وتوفير دعم للأفكار الوسطية لمحاربة آفة الإرهاب.