الجامعات: التوسع في امتحانات الـ بابل شيت خلال الفصل الدراسي الثاني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه بدءا من اليوم الاثنين، ستنتظم أعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، موضحين أنه سيتم البدء في الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل وانتهائها خلال شهر يوليو المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرين إلى أنه سيتم التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام امتحانات الـ «بابل شيت» والـ «mcq».

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه جاري التشديد على استكمال مقرارات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال التعليم عن بعد أو حضوريا، مشيرا إلى أنه ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر يونيو المقبل، على أن تنتهي خلال شهر يوليو، موضحا أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، لافتا إلى أنها ستكون على ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني.

رؤساء الجامعات: الامتحانات ستكون على الموضوعات والمناهج التي تم دراستها سواء حضورياً أو إلكترونيا

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإلزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية والتشديد على استمرار متابعة الفرق الطبية للراغبين في الدخول إلى الجامعة وإجراء الفحص الطبي الإجباري.

ومن جانبه قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن امتحانات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني 2021، سوف تجرى بنظام الـ «بابل شيت»، موضحا أنها ستقتصر على جميع الموضوعات التى تم دراستها خلال التيرم الثاني بالفعل سواء كانت من خلال المحاضرات الفعلية والحضور التى تم تقديمها وجهاً لوجهاً أو محاضرات إلكترونية بنظام التعليم عن بعد، مع التشديد على إلزام أعضاء هيئة التدريس بإعلان دليل للأسئلة الاسترشادية، وكذلك إجاباتها للطلاب قبل يوم 25 مايو الجارى.