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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021 التيرم الأول

كتب:

سعيد حجازي
12:46 م | الخميس 18 فبراير 2021
طلاب الأزهر- صورة أرشيفية

طلاب الأزهر- صورة أرشيفية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي لعام 2020/2021، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.

وجاءت جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري كالتالي: 

الصف الثاني الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - الفقه - المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة - العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة - المواطنة.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

الصف الثاني الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - الفقه.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة.

الأحد 7 مارس 2021م في: الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - المواطنة.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: الجبر - التفاضل وحساب المثلثات - تطبيقات الرياضيات - اللغة الأجنبية.

الصف الثاني الثانوي «العلوم الإسلامية»:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - الفقه - المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة - العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى - الإحصاء - المواطنة - الاجتماع.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية - التاريخ - الجغرافيا.

امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - التجويد - الفقه - المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الأدب والنصوص - العروض - مهارات اللغة العربية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: التاريخ - الجغرافيا.

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