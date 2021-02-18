جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021 التيرم الأول
كتب:
سعيد حجازي
12:46 م | الخميس 18 فبراير 2021
طلاب الأزهر- صورة أرشيفية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي لعام 2020/2021، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.
وجاءت جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري كالتالي:
الصف الثاني الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - الفقه - المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة - العروض والقافية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة - المواطنة.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الثاني الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - الفقه.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة.
الأحد 7 مارس 2021م في: الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - المواطنة.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: الجبر - التفاضل وحساب المثلثات - تطبيقات الرياضيات - اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي «العلوم الإسلامية»:
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - الفقه - المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الإنشاء - الأدب والنصوص والمطالعة - العروض والقافية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى - الإحصاء - المواطنة - الاجتماع.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية - التاريخ - الجغرافيا.
امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية:
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم - التجويد - الفقه - المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير - الحديث - التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو - الصرف - البلاغة - الأدب والنصوص - العروض - مهارات اللغة العربية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: التاريخ - الجغرافيا.