سفير مصر بفرنسا: الرئيس كان صاحب رؤية لدعمه مشروعات البنية التحتية

قال علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، إن دعوة فرنسا لقادة الدول الأفريقية من أجل قمتين الأولى ببحث طرق دعم الاقتصاديات الأفريقية في ظل وجود أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والثانية من أجل دعم اقتصاد السودان ستعمل على محاولة مساعدة الدول الأفريقية للتعافي من الآثار السلبية التي لحقت باقتصاديات الدول المختلفة في ظل خسائر باهظة، خاصة الدول الحبيسة في أفريقيا التي خسرت الكثير عقب توقف البضائع.

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية «ten»، اليوم الأحد، أن القمة تأتي في وقت هام للغاية من أجل التعامل مع ما بعد الجائحة من خلال أفكار جديدة يقدمها صندوق النقد الدولي لمساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ذات رؤية بعيدة، حيث تعمل باستمرار على هذه المشروعات.

وأوضح سفير مصر بفرنسا أن المجتمع الدولي ينظر إلى مشروعات البنية التحتية بأنها قادرة على على توفير فرص عمل كثيرة ودفع عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن مُخرَجات القمم في فرنسا ستقدم أرقامًا ملموسة على أرض الواقع من خلال عرض الأفكار، وتوقيت تنفيذها مع التركيز على أهمية مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية.

ولفت سفير مصر بفرنسا إلى أن هناك مشاركة كبيرة من قادة الدول الأفريقية في القمم بفرنسا بحضور رؤساء حكومات الدول الأوروبية وبمشاركة افتراضية من جانب دول الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان.