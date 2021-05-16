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عاجل.. ارتفاع إصابات حادث الكنيس الإسرائيلي إلى 213 بينهم 15 حالة حرجة

كتب:

محمد حسن عامر
11:17 م | الأحد 16 مايو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حصيلة إصابات انهيار الكنيس اليهودي ارتفعت إلى 213 في مستوطنة جڤعات زئيف، موضحة أن 15 من المصابين في حالة صعبة.

ورصد مقطع فيديو، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة انهيار المدرج وسقوط عدد كبير من المصلين على آخرين كانوا يجلسون أسفلهم.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن نحو 650 مصليا كانوا داخل الكنيس وقت الحادث وتجمعوا هناك بمناسبة بداية احتفالات عيد الأسابيع «شفوعوت».

وفي الأول من مايو، قتل 45 يهوديا سحقا في جبل الجرمق في تدافع وقع في ممر ضيق خلال الاحتفال الديني السنوي عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي.

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