تقل الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، على متن رحلة خاصة لها، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جوهانسبرج، استعدادات لمواجهة «صن داونز» السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

بعثة النادي الأهلي تغادر مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين

وتغادر بعثة النادي الأهلي، مطار القاهرة مساء الإثنين، على متن رحلة مصر للطيران رقم 3200، متجهة إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بخط سير «القاهرة - أسوان - جوهانسبرج»، حيث من المنتظر أن تنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

تقام مباراة الذهاب بين «الأهلي وصن داونز» في مدينة «جوهانسبرج» السبت المقبل

وتقام مباراة الذهاب بين «الأهلي وصن داونز» في مدينة «جوهانسبرج»، السبت المقبل، الموافق 22 من مايو الجاري، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتحسم بها مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، باستاد الأهلي في السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

«مصر للطيران» تسير غدا 59 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية و19 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي

في غضون ذلك، تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الإثنين، 59 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية و19 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي، وذلك لنقل 4847 راكبا وسط التزام تام باتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة تطبق كل الإجراءات الوقائية

وتطبق جميع أجهزة وزارة الطيران المدني وسلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة بين العاملين بصالات السفر والوصول وحرصا على سلامة المسافرين والسائحين.