عاجل.. زيادة جديدة في أسعار الحديد

أعلنت المصانع المحلية زيادة جديدة في أسعار الحديد، وهي الزيادة الثالثة حتى الآن منذ بداية شهر مايو، في وقت يشكو المنتجون من القفزات الحادة في أسعار الخامات العالمية، على خلفية زيادة الطلب الصيني، وتعافي أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وأبلغت المصانع التجار والموزعين أن الزيادة الجديدة في السعر بلغت قيمتها 400 جنيه في الطن، على أن يتم تطبيق السعر الجديد بداية من اليوم الإثنين 17 مايو، وبذلك سيكون متوسط سعر طن حديد التسليح 14600 جنيه تسليم المصنع، وشامل ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للأسعار الجديدة سيبلغ طن حديد عز 14600 جنيه، والسويس 14500 طن، وحديد المصريين 14500 جنيها للطن بزيادة 400 جنيه، وبشاي 14500 جنيه بزيادة 450 جنيها، والجارحي 14450 جنيها بزيادة 450 جنيها للطن، والمراكبي 14500 جنيه بزيادة 450 جنيها، والعشري 14400 جنيه، وبزيادة 400 جنيه.

وقال مسؤول بأحد مصانع الحديد المحلية لـ«الوطن» إن أسعار خام الحديد قفزت 80 دولارا للطن في أقل من شهر، وأوضح المسؤول أن كل طن حديد تسليح يحتاج طن ونصف من الخام، وبالتالي فإن إجمالي التكلفة في طن الحديد بلغت 120 دولارا أي ما يعادل 1900 جنيه.

وأشار إلى أن «الخردة» ارتفعت 70 دولارا للطن، وأن كل طن حديد يحتاج 1.2 طن خردة، وهو ما يعني أن الزيادة تصل إلى 84 دولارا أي ما يعادل 1320 جنيها.

وفي أول مايو رفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع بنحو 150 جنيها للطن في المتوسط، ليصل سعر الطن إلى نحو 13800 جنيه، وفي 6 مايو قررت المصانع زيادة أخرى بنحو 400 جنيه للطن كتموسط، وهو قرار جاء عقب الزيادات التي طرأت على سعر خامات الحديد والخردة، التي تستورد من الخارج بنسبة 100%، وفقا للمنتجين.