المسماري: احتفالات مهيبة للجيش الليبي في الذكرى السابعة لثورة الكرامة

قال اللواء أركان حرب أحمد أبوزيد المسماري، المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، إنه لا سيادة مع وجود مستمعر في ظل وجود قيادة بحرية وقوية من جانب تركيا، وهذا أمر أقرته الأمم المتحدة وبالتأكيد لها أدوات لمحاربة ذلك، مؤكدا أن القوات المسلحة لديها استعداد دائما، مؤكدا أنه يتمنى وقف إطلاق النار من أجل إجراء الانتخابات، محملا المجتمع الدولي تأخر خروج الجانب التركي من ليبيا، مبينا أن بلاده تستعد باحتفالات عسكرية ضخمة للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة داعيا الشعب الليبي للتفاعل معها.

وأضاف «المسماري» خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية «ليبيا الحدث»، اليوم الأحد، أن الجيش العربي الليبي مجهز ويعيد هيكلته ويفتح عينه على الإرهاب من أجل محاربته، مؤكدا أن الجيش ساكت حاليا من أجل تحقيق اللجان المختصة مساعيها من خلال الحل السياسي، مؤكدا أن الجيش الليبي كافح خلال 7 سنوات وقدم شهداء، لافتا إلى أنه سيتم استعراض عمل عسكري قوي من أجل تعريف الشعب والعالم بقوة الجيش الرادعة.

وأوضح المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن القيادة العامة لديها مبدأ «وأعدوا لهم من قوة» وتستعد بقوتها مع وجود أمنيات بوجود انتخابات في ليبيا عقب 4 أشهر، مؤكدا أنه يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل من أجل مساعدة المواطن الليبي ليختار رئيسه من خلال عمل كل الجهات الرقابية.

وألمح المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أنه بعد 7 سنوات من العمل المستمر من الجيش الليبي العربي تم وضع الجيش الليبي في مصاف الهمم وإضافة قدرات شبابية جديدة مدربة، لافتا إلى أنه سيكون عرض عسكري ضخم في الذكرى السابعة لثورة الكرامة.

وأكد أن يطمئن الليبيين أن جيشهم بخير ولديهم درع حقيقي يحمي متطلباتهم، مؤكدا أنه يهدي العرض العسكري إلى جميع أسر الشهداء وأراوح الشهداء داعيا الليبيين إلى المشاركة في هذه الاحتفالات، خاصة في مدينة بنغازي التي اعتمدتها اللجنة العليا للاحتفالات.

ووجه رسالة إلى الشعب الليبي في الذكرى السابعة للثورة الليبية داعيا سكان بنغازي إلى تذكر 16 مايو 2014 وما قبله والوضع الذي كانت عليه ليبيا مع مقارنة الأمور بما كان بعد هذه الليلة، حيث جرى فارق واضح في ظل تضحيات القوات المسلحة التي وثق بها الشعب مبينا أن القيادة العام تثمن الثقة التي يوليها الشعب الليبي مبينا أنها ستقف ضد كل من تسول له لنفسه لزعزعة أمن ليبيا أو التعرض للمواطنين الليبيين.