عاجل.. ابن نادية العراقية يعلن تأجيل عزاء والدته

أعلن أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة نادية العراقية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عزاء والدته بسبب الظروف الحالية.

وكتب أدهم في منشور له «انتقلت إلى رحمة تعالى قره عيني والدتي فاتن فتحي عبدالقادر، وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله».

وأضاف «وإنا لله وإنا إليه راجعون، اسف جدا مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام، ومحتاح راحة، شكر الله سعيكم وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعم العائلة والأخوات».