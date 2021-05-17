«آل ساويرس ومنصور».. كيف يصنع أثرياء مصر ثرواتهم؟

عائلات مصرية شهيرة ارتبط أسمها بالمليارات والاستثمارات المختلفة، على رأسهم أبناء ساويرس «ناصف، نجيب» وأبناء منصور الثلاثي «محمد، يوسف، ياسين منصور» بالإضافة إلى الملياردير محمد الفايد البالغ من العمر 92 عاماً..

ونستعرض خلال التقرير التالي ماذا يفعلون حتى تصبح ثرواتهم في نمو مستمر، وترصد «الوطن» الاستثمارات الخاصة بكل منهم، وتطور ثرواتهم على مدار الثلاث سنوات الماضية، وفقاً للقوائم الخاصة بالأثرياء ورجال الأعمال التي تصدرها «فوربس».

ناصف ساويرس

رغم الأزمات التي يمر بها العالم وانتشار فيروس كورنا الذي تتوالي موجاته مما أثر على الاقتصاد العالمي، إلا أن الأثرياء حول العالم مستمرون في استثماراتهم وتعظيم ثرواتهم، وعلى رأس هؤلاء الأثرياء يأتي الملياردير ناصف ساويرس، أغنى ملياردير عربي، محتلاً المركز الأول عربياً و297 عالمياً.

تقدر ثروة ناصف ساويرس، بنحو 8.3 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي 2020، التي كانت وقتها 5 مليارات دولار، بينما كانت ثروته 6.4 مليار في 2019.

استثمارات متنوعة

بجانب الاستثمار في الإنشاءات والكيماويات، يوجه الملياردير ناصف ساويرس، دفة استثماراته إلى النشاط الرياضي، في 2018 ساهم في شراء حصة أغلبية في فريق كرة القدم (Aston Villa Football Club)

يمتلك حصة 5.02% في ماديسون سكوير غاردن سبورتس، الشركة القابضة التي تمتلك فريق كرة السلة نيويورك نيكس، وفريق كرة القدم نيويورك رانجرز.

جمع 600 مليون دولار من بورصة نيويورك

في أكتوبر 2020، قال ناصف ساويرس، إنه يسعى لجمع 600 مليون دولار، من خلال إدراج شركته للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المعروفة باسم (Avanti Acquisition Corp) في بورصة نيويورك، بالإضافة إلى التخطيط لاستثمار مجموعة (NNS Group) وشركة (Sienna Capital) نحو 100 مليون دولار في شركة «الشيكات الفارغة».

يمتلك «ناصف» مزارع في ولايتي تكساس وآيوا، واستثمارات متنوعة تشمل أسهمًا في عملاق الإسمنت «لافارج هولسيم»، وشركة «اديداس».

نجيب ساويرس

يحتل نجيب ساويرس، المركز 4 ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2021، والمركز 956 عالمياً. وتقدر ثروته بنحو 3.2 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 200 مليون دولار عن العام الماضي 2020 التي كانت حينها 3 مليارات دولار، وكانت ثروته في 2019 تقدر بنحو 2.9 مليار دولار.

أساس استثماراته في قطاع الاتصالات، حيث كان يمتلك شركة أوراسكوم تيليكوم التي باعها لشركة الاتصالات الروسية «فيون" أو «فيمبلكوم» سابقاً، في صفقة تقدر بمليارات الدولارات عام 2011.

يمتلك «نجيب» حصة الأغلبية 88% في شركة «Euronews»، بالإضافة لتطوير منتجع «Silversands» في جزيرة غرينادا.

يرأس نجيب ساويرس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تستثمر في واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول في مصر، ولديه استثمارات في مجال التنقيب عن الذهب.

محمد منصور

يحتل محمد منصور المركز 6 ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2021، والمركز 1249 عالمياً، تقدر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 800 مليون دولار مليون دولار عن العام الماضي 2020 التي كانت عند 1.7 مليارات دولار، وكانت ثروته في 2019 تقدر بنحو 2.3 مليار دولار.

في عام 1975 أسس «منصور» وكالات «جنرال موتورز» في مصر، يمتلك حقوق توزيع حصرية لمعدات (Caterpillar) في مصر وسبع دول أفريقية أخرى، «Man Capital» وهي ذراع الاستثمار المباشر ويرأسها نجله.

يوسف منصور

يحتل المركز السادس عشر ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2021، والمركز 2035 عالمياً، تقدر ثروته بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 400 مليون دولار مليون دولار عن العام الماضي 2020 التي كانت عند 1.1 مليار دولار، وكانت ثروته في 2019 تقدر بنحو 1.2مليار دولار.

يقوم بالإشراف على قسم البضائع الاستهلاكية والذي يشمل سلسلة المحال التجارية «مترو»، وكذلك حقوق توزيع منفردة لمنتجات «لوريال»، ويعتبر عضوا مؤسسا لغرفة التجارة المصرية الأمريكية.

ياسين منصور

يحتل المركز 21 ضمن قائمة أثرياء العرب لعام 2021، والمركز 2524 عالمياً، تقدر ثروته بنحو 1.1 مليار دولار في عام 2021، متراجعة 1.1 مليون دولار مليون دولار عن العام الماضي 2020 التي كانت عند 2.2 مليار دولار، وكانت ثروته في 2019 تقدر بنحو 1.5مليار دولار.

مساهم في مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، وهو رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعد واحدة من أكبر المطورين العقاريين فى مصر.

وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

محمد الفايد

يحتل المركز 14 ضمن قائمة أثرياء العرب لعام 2021، والمركز 1750 عالمياً، تقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار في عام 2021، مرتفعة 400 مليون دولار عن العام الماضي 2020 التي كانت عند 1.4 مليار دولار، وكانت ثروته في 2019 تقدر بنحو 1.4مليار دولار.

كان يمتلك متجر هارودز الشهير فى لندن، الذي باعه لقطر بقيمة مقدرة 2.4 مليار دولار عام 2010، يمتلك فندق «Ritz Paris» الذى تم إعادة افتتاحه عام 2016 بعد تجديدات دامت لأربع سنوات، وفي عام 2013 قام ببيع نادي فولهام الإنجليزي بقيمة 300 مليون دولار.