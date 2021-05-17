بالتفاصيل.. قائمة مستلزمات طبية تعتزم نقابة أطباء مصر إرسالها لغزة

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة أطباء مصر، إن النقابة تلقت فاكسا بقائمة المستلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، لإسعاف وعلاج المصابين، مؤكدا أن من أهمها «المخدر الموضعي، والمضادات الحيوية، وأدوية الصرع التي تستخدم كمهدئات للأعصاب، ومضادات الجلطات، وأدوية لعلاج الحروق»، لافتا إلى أنه لم يصل حتى الآن آي طبيب مصري إلى غزة، إلا أن هناك عددا من الأطباء تم انتدابهم من وزارة الصحة إلى مستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين القادمين من معبر رفح.

وأكد «القاضي»، أنها ليست المرة الأولى التي ترسل نقابة الأطباء عن طريق لجنة مصر العطاء مستلزمات طبية إلى غزة ودعم المصابين الفلسطينيين، كما أن لجنة العطاء من لجان الإغاثة المعتمدة عالميا، وسبق وأن نجحت في إيصال كميات كبيرة من المساعدات في انتفاضات سابقة.

1200 طبيب يسجلون للتطوع في علاج مصابي غزة

وعن آلية إيصال المساعدات والأطباء الذين سجل منهم 1200 طبيب خلال 24 ساعة للتطوع، أكد «القاضي»، أن نقابة أطباء مصر أرسلت مخاطبة لوزارة الخارجية المصرية وتسعى للحصول على تصاريح من جهات سيادية مصرية، حتى يتم العمل تحت مظلة الدولة.

حالة المصابين في غزة

وعن حالة المصابين في غزة، أوضح أنه بناء على التواصل مع دكتور عبداللطيف الحاج، مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية في غزة، أكد أن هناك 50 حالة خطيرة موجودة في العنايات المركزة، وباقي الإصابات متوسطة إلى خفيفة.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية المصرية الذي يضم 4 نقابات طبية مهنية (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين)، وافقوا بالإجماع على مقترحه بدعم المصابين في غزة ودراسة تنظيم قافلة طبية وعلاجية لهم، لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها والحالة الصحية الصعبة، مشيرا إلى أنه يتم ترتيب حاليا آلية العمل لتنظيم أوجه هذا الدعم والمخصصات المالية له وكميات الأدوية التي سيتم إرسالها.