السيسي: «نسعى لعودة الهدوء وانتهاء العنف في غزة.. الأمل دايما موجود»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التصعيد الحالي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، خلال تصريحات لشاشة «فرانس 24» أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقام السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بنشر هذا الفيديو.

وقال «السيسي»: «إحنا بالنسبة للوضع الحالي، إحنا بصفة عامة جدًا وبمنتهى الوضوح، نعمل على عودة الهدوء وينتهي العنف وتنتهي الأعمال التي تحدث حاليا، إحنا بنبذل جهود، والأمل دايما موجود، الأمل موجود بينا ومع بعضنا للتحرك نحو هذا الهدف».