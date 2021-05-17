تفاصيل انهيار مدرجات كنيس يهودي في جفعات زئيف: مقتل اثنين وإصابة 167.. صور

لقي شخصان مصرعهما، أمس الأحد، وأصيب 167 شخصا من بينهم 10 في حالة خطيرة، بعد انهيار مدرجات في كنيس «كارلين» اليهودي الأرثوذكسي خلال صلاة عيد «شفوعوت» في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية شمال غرب القدس المحتلة.

واحتفل اليهود، مساء أمس الأحد، بعيد «شفوعوت» أو «الأسابيع» أو عيد «الحصاد»، وهو ذكرى تسلم الشعب اليهودي الأسفار الـ5 الأولى للتوراة على «جبل سيناء» بعد 7 أسابيع من خروج بني إسرائيل من مصر، كما يبدأ فيه موسم حصاد القمح.

ويدعى هذا العيد باسم «عيد البواكير»؛ حيث كانت تقدم خلاله بواكير الغلال والفواكه إلى الكهنة في الهيكل المقدس، وفي هذه الأيام تقام بهذه المناسبة في القرى التعاونية احتفالات خاصة بتقديم بواكير المحاصيل الزراعية، ويدعى كذلك باسم «عتصيرت» الذي تحول بالعربية إلى «العنصرة»، ومعناه بالعبرية «التجمع».

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، أن الحادث وقع داخل المستوطنة حيث انهار جزء من المنصة بسبب الاكتظاظ الشديد.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن التقديرات الأولية لأسباب الحادث، تشير إلى أن الأعداد الكبيرة من المحتفلين بالعيد تجمعوا فوق المدرجات داخل الكنيس، وبالتحديد المدرج الذي انهار حيث تجمع فوقه حوالي 600 شخص، ونتيجة للاكتظاظ انهار المدرج.

وصورت كاميرا للمراقبة داخل الكنيس المدرج وهو ينهار بمن كان عليه، وسريعا انتشر فيديو للحادث تداوله إسرائيليون وغيرهم عبر مواقع التواصل.

وتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقدم مساعدات بالطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان، فيما ذكرت مصادر في شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الحديث يدور عن مكان لا يصلح لإجراء هكذا احتفالية ولا يخضع لإجراءات السلامة حيث سيتم التحقيق في ظروف الحادث.

وتعود الاحتفالية إلى جماعة «هحسيديم» والتي شارك أنصارها قبل يومين مع أنصار جماعة «خسيديم بارسليف» في كتابة شعارات عنصرية على القذائف المدفعية التي يجري إطلاقها باتجاه قطاع غزة وقاموا باحتفالية مع الجنود في المكان.

انهيار المدرجات جاء بعد أسبوعين من وقوع حادثة «جبل الجرمق»

وجاء انهيار المدرجات بعد نحو أسبوعين من وقوع حادثة مماثلة في احتفالية جماعات اليهود الشرقيين على جبل الجرمق حيث قتل 64 يهوديا وأصيب المئات جراء التدافع وانهيار منصة خلال تجمع حاشد للاحتفال بعيد «لاج بعومر» في جبل ميرون «الجرمق».

ووقع الحادث أثناء مشاركة عشرات الآلاف من اليهود المتشددين في الحدث السنوي حول ضريح الحاخام «شمعون بار يوحاي».