عاجل.. غارة إسرائيلية على غرب «حي تل الهوا» جنوب مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غارة غرب «حي تل الهوا» جنوب مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

ولليوم الثامن على التوالي، تواصل القصف والقصف المضاد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل مخلفا خسائر مادية وبشرية، بين الطرفين، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي على القطاع أعاق عمل المستشفيات وعرض حياة الكثيرين للخطر.

وكانت مناطق واسعة في غزة شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي على إثر قصف إسرائيلي على القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 197 شهيدا بينهم 58 طفلا.

قوات الإحتلال تعتقل فلسطينيا خلال مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين

من جانبها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيا، واحتجزت آخر خلال مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكر مدير «نادي الأسير في جنين» منتصر سمور، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يدعى «عبداللطيف شاكر السعدي»، خلال مواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز الجلمة، عقب قمع مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال، فلسطينيا يدعى «نديم بسام شرقاوي» على الحاجز، واستجوبته لساعات، قبل إخلاء سبيله.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية «العرقة»، أطلقت خلالها وابلا من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس الأحد، عن مقتل فلسطيني حاول دهس عدد من أفرادها في حي «الشيخ جراح» شرقي القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إن المهاجم وصل في سيارة إلى نقطة تفتيش تابعة للشرطة كان يتمركز فيها عناصر من حرس الحدود ودهس عددا من رجال الشرطة في الحي.

وأضافت شرطة الاحتلال، أن عناصر الشرطة المتواجدين في المكان ردوا بإطلاق النار على المهاجم وتم القضاء على التهديد، مضيفة أنه تم إخلاء 6 أفراد من حرس الحدود الذين أصيبوا بدرجات متفاوتة لتلقي المزيد من العلاج الطبي.