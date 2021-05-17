عاجل.. اشتعال النيران في مصنع «فومكو» شمال غزة جراء قذائف إسرائيلية

سقطت قذائف مدفعية إسرائيلية، في محيط مصنع شركة «فومكو» للإسفنج شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتعال النار بداخله، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه 9 منازل لقادة حركة «حماس» في غزة توجد فيها مخازن للأسلحة، فيما شنت طائرات الاحتلال، غارة على أرض زراعية في محيط منطقة «الصفطاوي» شمال القطاع.

طائرة حربية بدون طيار إسرائيلية تقصف أرضا فارغة بجوار مسجد العطار غربي رفح

كما قصفت طائرة حربية بدون طيار «درون»، بصاروخين، أرضا فارغة بجوار مسجد العطار غربي مدينة رفح، وفقا لـ«صفا».

واستهدف قصف إسرائيلي، مجمع أنصار الحكومي غربي غزة، وكانت قناة «العربية» الإخبارية، قالت في وقت سابق، إن أكثر من 70 غارة إسرائيلية تركزت في محيط مبنى أنصار الحكومي، والذي يضم مكاتب لوزارة الداخلية وقوات الأمن في القطاع

وجددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق قذائفها الصوتية والدخانية في المناطق الحدودية شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع حصيلة شهداء التصعيد العسكري في القطاع إلى 197 قتيلاً، من بينهم 58 طفلاً و34 سيدة، و1235 مصابا، فيما بلغ عدد الشهداء جراء أحداث الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، 21 شهيدا، بينهم طفل، وأكثر من 4369 إصابة.

مجموعة من أعضاء الشيوخ الأمريكي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»

وفي سياق متصل، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاءت الدعوة من قبل السيناتور الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، كريس مورفي، والسناتور الجمهوري، العضو في اللجنة، تود يونج.

وأشار بيان الأعضاء، إلى أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من هجمات «حماس» الصاروخية بما يتناسب مع التهديد الذي يواجهها الإسرائيليين، مضيفا: «ونتيجة لهجمات حماس الصاروخية ورد إسرائيل، يجب أن يدرك الطرفان أن الكثير من الأرواح قد فقدت ويجب ألا يتم تصعيد الصراع أكثر. لقد شجعتنا التقارير التي تفيد بأن الطرفين يبحثان عن وقف إطلاق النار».

وكان ميرفي، انضم في وقت سابق، إلى 27 عضوا ديمقراطيا آخر في المجلس يشكلون غالبية الكتلة الحزبية في «الشيوخ»، في بيان مشترك دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وكان هذا البيان أقصر ولم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وكانت واشنطن، عرقلت، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لـ«مجلس الأمن الدولي»، يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية، اليوم، أن الولايات المتحدة عللت موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.