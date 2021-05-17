في 5 خطوات.. إزاي تستخرج «فيش وتشبيه» جنائي من المنزل؟

خدمة جديدة تتعلق باستخراج فيش جنائي من المنزل كانت قد أعلنت عنها وزارة الداخلية، وذلك من خلال استخدام أحد التطبيقات التابعة للوزارة على الهواتف المحمولة، أو بزيارة بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.

وتهدف الوزارة بتلك الخطوة إلى تخفيف العبء على المواطنين ولمنع التكدس، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لتجنب تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين.

وتبلغ رسوم استخراج الفيش إلكترونياً 50 جنيهًا، إضافة إلى مصاريف التوصيل إلى البيت، والتي يتم تحديدها من خلال الموقع.

«الوطن» توضح في السطور التالية كيفية استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه»، إضافة إلى عدد من الأوراق المطلوبة المتعلقة بها من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى أحد أقسام الشرطة:

5 خطوات لاستخراج الفيش وتشبيه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

وتشمل خطوات استخراج الحالة الجنائية «الفيش» من المنزل الآتي:

1- تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة.

2- الدخول بحسابك الشخصي أو إنشاء حساب جديد.

3- الضغط على الأيقونة التي تحمل اسم قسم الأدلة الجنائية الموجودة على الصفحة الرئيسية.

4- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

5- العمل على استكمال جميع البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

عقب الانتهاء من إدخال جميع البيانات يقوم المستخدم بالضغط على زر الحفظ، ويتم إرسال الصحيفة الجنائية بعد يومين على العنوان الذي أدخله المستخدم في البيانات، كما يمكن الحصول على الخدمة ذاتها عبر تطبيق وزارة الداخلية من خلال الهواتف الذكية.

هناك خدمة أخرى يمكن للمواطنين الاستفادة منها، حيث أصبح بإمكانهم استخراج الفيش بشكل عاجل واستلامه في نفس اليوم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى مركز شرطة التابع له الشخص.

2- إذا كان المتقدم عمره أقل من 16 عام عليه إحضار شهادة الميلاد.

3- إحضار 4 صورة فوتوغرافية.

4- إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

5- سداد رسوم اللازمة لاستخراج الفيش .

6- إذا كان الفرد يريد تقديمها إلى جهة ما خارج الجمهورية فيجب عليه التوجه إلى وزارة الخارجية للدولة التي يتوجه لها من أجل اعتمادها.