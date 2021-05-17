قرارات جديدة بشأن الصلاة في الكنائس.. بينها قداس في الاسبوع

اتخذت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، قرارات جديدة بشأن إقامة صلوات القداسات بها خلال الفترة المقبلة، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء الذي أصاب خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من الكهنة والأقباط.

وأعلن الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي للأقباط الأرثوذكس، أنّ قداسات الصلاة ستقام بكنائس الإيبارشية خلال أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، على أن يتم تقسيم الشعب بحيث يكون لكل فرد قداس شهري.

وقرر الأنبا بيستني، أسقف حلوان والمعصرة، أن تقوم كل كنيسة بعمل قداس واحد أسبوعي بحضور بعض الكهنة و3 من شمامسة الكنيسة والمرتل دون حضور شعبي، وتعلق صلوات الثالث وباقي الخدمات لحين اشعار آخر، وتقام المعموديات بحضور الوالدين فقط، وتخصيص 3 كنائس لصلوات الأكاليل والخطوبات بحيث يحضرها أسرتي العروسين و30 مدعوا فقط، وفي حالات الوفاة يتم الصلاة بالمقابر بالنسبة للمتوفين بكورونا، والأخرى يتم الصلاة بفناء الكنيسة.

كما قرر الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، إقامة صلاة القداسات بمعدل حضور فرد واحد في الدكة، على أن يكون 3 قداسات بالأكثر في الأسبوع، وتمنع قداسات الجمعة، مع إيقاف جميع الخدمات والأنشطة الكنسية، وقصر صلاة الثالث وقداس الأربعين على أسرة المتوفي وتقام في الكنيسة، كذلك تقام صلوات الأكليل بنسبة 25% مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتستمر تلك القرارات حتى نهاية الشهر الحالي، مضيفا: «نثق في وعي أبنائنا بضرورة الالتزام بالنظام، والتباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل عند الشعور بأي عرض من الأعراض المعروفة».

وكانت عدد من الإيبارشيات والكنائس أغلقت ابوابها تماما وعلقت القداسات مثل إيبارشية شبر الشمالية، إضافة إلى بعض الكنائس في إيبارشية شبرا الجنوبية، كما أغلقت كنائس أبوابها في الإسكندرية، وبعض المناطق بالقاهرة منها كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، أنّه بعد موافقة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقرر تعليق حضور الشعب للقداسات اليومية بالكنيسة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى الأحد المقبل، نظرا لازدياد أعداد المصابين بكورونا وحفاظا على سلامة الجميع، على أن يعاد تقييم الموقف قبل نهاية الأسبوع والإعلان عن أي مستجدات.