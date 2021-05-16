شروط جديدة للزواج في الكنيسة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن اتخاذ إجراءات جديدة لإقامة صلوات الأكاليل - الزواج - داخل الكنائس خلال الفترة المقبلة، في ظل الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مطالبة الجميع الالتزام بها وعدم توقع أي استثناءات في هذا الأمر.

شروط صلوات الإكليل في الإسكندرية

فبالنسبة لكنائس قطاع وسط الإسكندرية، قالت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إنه تقرر عدم حضور أي فرد أزيد من العدد المسموح به في كل كنيسة «فرد لكل دكة» وعدم جلوس أكثر من فرد في نفس الدكة، وارتداء الكمامة أثناء الإكليل وعدم خلعها لأي سبب، والمطالبة بعدم دعوة كهنة للمشاركة في الإكليل إلا الكاهن الذي باسمه التصريح، وأنه على الكهنة الاعتذار بوضوح عن المشاركة في أي إكليل إلا من يصدر باسمه التصريح، وكذلك ممنوع السلام والقبلات والأحضان حفاظًا على صحة الجميع.

عقوبات للمخالفين في حلوان

وفي إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، قرر الأنبا مقار، أسقف الإيبارشية، أن تقام صلوات الإكليل بنسبة 25% مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

أما في إيبارشية حلوان والمعصرة، فتقرر أن تخصص ثلاثة كنائس بالإيبارشية لإقامة صلوات الخطوبة والأكاليل وهي «العذراء بحلوان، وكنيسة الشيهدة بالمعصرة، وكنيسة الملاك بالمعصرة»، وذلك بأعداد محدودة جدًا تتمثل في أسرتي العروسين وعدد ثلاثين من المدعوين فقط وعند ازدياد العدد لا يتم رد مبلغ التأمين المدفوع، ويكون لصالح الكنيسة.

كما قررت كنيسة مارمينا العجائبي بفلمنج أن تقام صلوات الإكليل بحد أقصى 40 فردًا في الكنيسة.

وفي أبريل الماضي، قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد اجتماع عُقد بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، إقامة صلوات الأكاليل في فترة الخمسين المقدسة «الفترة الحالية التي تلي عيد القيامة بحسب الاعتقاد المسيحي» بحضور كاهن واحد وشماس واحد وبنسبة مشاركة 25% فقط.