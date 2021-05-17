ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّ العديد من المناطق بالبلاد ستشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة خاصة القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشرقية، إضافة إلى مدن شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، إلى تعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد تصل للعاصفة على شمال الصعيد.

وفي ظل هذه التقلبات، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أبرز الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وفقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد وبالتحديد في الفترة من اليوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021 إلى الجمعة الموافق 21 مايو 2021، وفيما يلي خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع:

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

يوم الإثنين 17 مايو

توقعت هيئة الأرصاد وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 18 مايو

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء يوم الثلاثاء.

الظاوهر الجوية يوم الأربعاء 19 مايو

من المتوقع يوم الأربعاء المقبل أن يكون هناك حالة من نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الخميس 20 مايو

وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد يوم الخميس.

يوم الجمعة 21 مايو

من المتوقع وفق بيان الأرصاد، وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.