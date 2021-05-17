تكثيف حملات الرصد والمتابعة وجهود النظافة بمحافظة الجيزة

تستمر اجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن فى تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتوجيهات مشددة من قبل المحافظ لكافة المسؤلين بضرورة المتابعة الميدانية للاعمال.

وفى هذا الاطار، نجحت اجهزة مركز ومدينة البدرشين فى رصد3 حالات تعدى بالبناء على أراضى زراعية بقرية ميت رهينة على مساحة 5 قيراط وعلى الفور تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، بالإضافة لرفع 80 طن قمامة من مختلف القرى.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة العياط حالة تعدٍ بالبناء عل مساحة قيراط و 6 اسهم بقرية باجة الشيح التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.

ومن خلال حملة مماثلة رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر اعمال بناء مخالف على مساحة 100 م٢ بقرية القطا والتى تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها فورا ومصادرة مواد ومعدات البناء.

كما تم شن حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهى والمحال بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق مطعم وعدد 2 محل ومصادرة 35 حالة اشغال.

وشنت أجهزة حى الوراق عدة حملات شملت شوارع «كورنيش النيل، ترعة السواحل، جزيرة محمد، طناش»، أسفرت عن تحرير عدد 16 محضر إشغال وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة وبيئة، ومصادرة 18 شيشة.

وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 4 مقاهى ومصادرة 19 شيشة و10 كراسى، كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة منشاة القناطر بنطاق قرى «جزاية، الرهاوى، الجلاتمة»، عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع ومصادرة 21 كرسى، بالإضافة إلى رفع 150 طن مخلفات بنطاق القرى، ورفع 430 طن قمامة بنطاق قرى وشوارع مركز ومدينة أوسيم.