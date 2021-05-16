«الصحة»: سيتم قريبا فتح مركز تلقي لقاح كورونا في الجيزة

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم فتح مركز تلقي لقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في محافظة الجيزة قريبًا، كما سيتم فتح مراكز بعد ذلك في كل محافظات مصر، موضحًا أن أرض المعارض بها حوالي 100 مركز تطعيم تم تجهيزها لتلقي لقاح كورونا، لذلك نستطيع الآن سحب قوائم الانتظار الموجودة في مصر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة نصر.

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «اكسترا نيوز»، أن مصر من الدول التي شاركت في التجارب السريرية للقاح «سينوفارم»، ومنذ أول يوم كانت مصر متأكدة من فاعليته، لذلك بدأت مصر التطعيم أولًا بـ «سينوفارم» ومن ثم «أسترازينكا»، وأصبح في مصر جرعات من لقاحات كورونا تكفي للتوسع في تطعيم المواطنين بشكل مطمئن.

وأشار مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك زيادة كبيرة الفترة الماضية في تفاعل المواطنين مع موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا، ليصل الآن إلى 2 مليون و600 ألف مواطن، وهناك 3 طرق للتسجيل من أجل تلقي اللقاح، منها الدخول على القومي وملء البيانات المطلوبة، وطلب بعض المعلومات المطلوبة لتصنيف المواطنين، فالأولوية للأطقم الطبية ومن ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وأخيرا أصحاب الأمراض المزمنة.

وأردف الدكتور أيسم صلاح، أن تلقي اللقاح ليس بأولوية الحجز، بل بظروف المتقدم لتلقي اللقاح، وليس شرطا أن يكون صاحب مرض مزمن واحد، فقد يكون هناك شخص مصاب بأكثر من مرض، وهو الأولى بأن تأتي له الرسالة، وعندما يأتي إلى المركز للتسجيل يتم التأكد من إصابته بهذه الأمراض.