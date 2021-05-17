غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية: تصل لـ100 جنيه

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية، عن توقيع غرامة مالية على المواطنين المتأخرين عن تجديد بطاقة الرقم القومي، كما تم الإعلان عن استثناء بعض الفئات عن الخضوع لتلك الغرامات وذلك بسبب الظروف الصحيّة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية قيمة الغرامات المالية التي حددتها الأحوال المدنية للمتأخرين لعام 2021:

- على الفرد دفع 100 جنيه غرامة في حال تأخره عن استخراج بطاقته الشخصية لأول مرّة بعد بلوغ سن 16 عامًا.

- يتم تغريم الشخص مبلغ قيمته 100 جنيه في حال قام بالتعامل ببيانات طاقة الرقم القومي القديمة في أمام جهات رسمة.

- 50 جنيهًا غرامة تدفع في حالة عدم تجديد بيانات البطاقة بعد انتهائها.

- 50 جنيهًا غرامة تدفع في حالة عدم تحديث البيانات الجديدة، مثل الزواج والمهنة وتغيير محل العمل في المدة لا تتجاوز 3 أشهر.

-غرامة 50 جنيهًا إذا لم يستخرج الفرد بطاقة شخصية حال فقدانها في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

الحالات المستثناة من تطبيق الغرامة

أعلن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن الحالات التي سيتم استثناؤها من الغرامات التي سيتم توقيعها على المخالفين، وأبرز تلك الفئات هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،بموجب المستندات التي تثبت حالتهم، بسبب ظروفهم الصحية.

وتوضح "الوطن" أسعار الاستمارات الخاصة بأوراق البطاقة الشخصية:

- تبلغ القيمة المالية للاستمارة المميزة 170 جنيهاً، ويمكن للمتقدم استلان بطاقته الشخصية بعد 24 ساعة من تقديمها.

- 120 جنيهًا سعر الاستمارة العاجلة ويتم أستلام البطاقة بعد 3 أيام.

- 45 جنيهًا سعر الاستمارة العادية ويتم الاستلام بعد 15 يومًا.

وحتى يتم استخراج البطاقة الشخصية بشكل صحيح لابد من التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، حيث يجب على المتقدم شراء استمارة من السجل المدني، بالإضافة إلى إحضار صورة من البطاقة القديمة لإثبات شخصية والوظيفة ومحل الإقامة.