عاجل.. مصرع طفل دهسا أسفل كابينة مصعد كهربائي في مدينة نصر

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، دهسًا، أسفل كابينة مصعد كهربائي خاص بأحد العقارات في دائرة قسم أول مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول مدينه نصر بلاغًا بوفاة طفل إثر سقوطه أسفل كابينة المصعد الكهربائي الخاص بأحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة يوسف مصطفى شعبان، 4 سنوات، نجل حارس العقار، وتبين أنه أثناء استقلال الطفل للمصعد الكهربائي فتح الباب وسقط أسفل الكابينة ما أدى لدهسه، وبسؤال والد الطفل أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاه طفله.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.