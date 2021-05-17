الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد، موضحة أنّه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا أمام الطلاب اعتبارا من أول يونيو المقبل، مؤكدة أنّ التقديم سيستمر حتى نهاية شهر يونيو، ويجب ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

شهادة ميلاد وصور شخصية أبرز الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد:

1. عدد أربعة صور شخصية لكل طالب متقدم.

2. شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر.

3. دمغات التأمين الصحي.

4. صورة للبطاقة الشخصية الوالدين.

5. طابع مهن تعليمية، إضافة إلى طابع دمغة.

6. صورة من التقديم الإلكتروني على الإنترنت وتحتوي على 3 رغبات لـ3 مدارس.

7. إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حال تغيير محل الإقامة.

8. ملف به أوراق التقديم من المكتبة.

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم إعلان أي تفاصيل خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنّ الوزارة كثّفت استعداداتها لعقد الامتحانات إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية وعدم خلعها، للحفاظ على سلامتهم.

«شوقي»: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة2021 خلال أيام

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعقد الامتحانات حيث يسمح لأي طالب بأخذ الكتاب المدرسي للجنة الامتحانية، دون كتابة أي معلومات عليه، كما أنّ جدول الامتحانات سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات الاستعدادات المكثفة لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 خلال مايو الحالي، وأوضحت المديريات أنّه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتخصيص فرق تطوير تكنولوجي في جميع المدارس لتقديم الدعم الكامل للطلاب.