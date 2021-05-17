رسميا وشعبيا.. «مصر الكبيرة» تدعم فلسطين: مساعدات إنسانية وموقف حاسم

على مدار التاريخ، تسعى الدولة المصرية لدعم قضية الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل، ومع الأحداث التي تشهدها فلسطين حاليا من مقاومة للانتهاكات الإسرائيلية، تجدد الموقف المصري الرسمي والشعبي للتضامن مع حقوق الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، إضافة لتقديم العديد من المساعدات الطبية والغذائية للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمته مصر للشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية، إثر الهجوم العنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، سواء بالانتهاكات التي شهدتها مدينة القدس أو القصف العدواني على قطاع غزة، وجاءت أهم الجهود المصرية كالتالي:

- وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وفتح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيًا، لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الجرحى والمصابين والمرضي.

من مصر إلى فلسطين.. مساعدات طبية وغذائية

- توجيه عدد كبير من الحافلات المصرية التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني ومكتوب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد».

- تسخير هيئة الإسعاف المصرية إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية.

- إعلان نقابة الأطباء المصرية فتح التطوع للأطباء المصريين لمساعدة الأهالي في قطاع غزة، ليستجيب 1200 طبيب مصري خلال ساعات من فتح التقديم.

- تجهيز مصر قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي داخل غزة لإرسالها خلال الأيام المقبلة، والتي سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى لجنة مصر العطاء.

- إعلان الهلال الأحمر المصري فتح باب التبرعات لدعم ومساندة أهل غزة.

- تضامنت المؤسسات الدينية في مصر مع أهالي غزة، حيث أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ14 لغة عالمية، فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مساندة مصر لحقوق الفلسطينيين في اتصال هاتفي مع مفتي القدس.

البرلمان المصري يتضامع مع الشعب الفلسطيني وينتقد الكيل بمكيالين

- وعلى المستوى البرلماني، أدان مجلس النواب جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف وضد الشعب الفلسطيني، وخصص مجلس الشيوخ جزءا من جلسته البرلمانية المنعقدة لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وأكد النواب أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وحتى الآن، منتقدين الكيل بمكيالين على الساحة الدولية حسب وصفهم.

- واستعرض سامح شكري وزير الخارجية، الموقف المصري المتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والذي أكد بها أنّ إسرائيل حولت المسجد الأقصى لساحات حرب لا تليق بالمقدسات الدينية، مطالبا بوجوب وقف الأعمال العسكرية دون أي استفزازات بالقدس.

- واليوم، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوضع المشتعل في الأراضي الفلسطينية، قائلا في تصريحات تليفزيونية على هامش زيارته الحالية لباريس: «بصفة عاجلة جدًا وبمنتهى الوضوح، لابد أن يعود الهدوء وينتهي العنف وتنتهي أعمال القتل التي تتم».

وفي رده على سؤال «هل الجهود المصرية فيها أمل؟»، قال الرئيس السيسي: «نحن نبذل جهودا وسنظل، والأمل دائمًا موجود أن نتحرك جميعا لإنهاء الصراع».

مصر الكبيرة تساند حقوق الفلسطينيين

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا لعدد من الشاحنات التي تنقل المساعدات المقدمة من مصر إلى الشعب الفلسطيني، وعلق المتداولون: «مصر الكبيرة العظيمة دائما أبدا، مصر ثم البقية تأتي، كل الدعم والمساندة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، اللهم اجعل مصر وأهلها في معيتك ليوم الدين».

وفي المقابل، وجّه مواطن فلسطيني رسالة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء عبوره معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين، حيث قال: «أشكر الشعب المصري وعلى رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبو العرب، وحاضن الأمة العربية».