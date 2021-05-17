بعد ظهور حيوان غريب.. بيطري الدقهلية يقاوم الكلاب الضالة بقرية «زيان»

بدأت مديرية الطب البيطري في الدقهلية، حملة لمقاومة الكلاب الضالة في قرية «زيان» مركز بلقاس، بعد عقر حيوان غريب لطفلين في القرية، كما هاجم شاب.

وأكد الأهالي أنه هذا الحيوان يشبه الكلاب إلا أنه صغير الحجم سريع الحركة، ولم يتمكنوا من اللحاق به وقت مطاردته، حيث يهرب إلي الأراضي الزراعية أو المقابر بالقرية، وفور إبلاغ الأهالي بما حدث وجه الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية ، إدارة جمصة البيطرية للتحرك فورا إلي القرية ومقاومة الكلاب الضالة بها.

بيطري جمصة يقاوم الكلاب الضالة في قرية زيان

وانتقلت لجنة من إدارة الطب البيطري في جمصة اليوم إلى قرية «زيان» لمقاومة الكلاب الضالة بها، باستخدام الأفخاخ و مادة «الإستركنين» وتمكنت من قتل العديد من الكلاب الضالة، وتواصل حملتها إلي أن يتم القضاء علي «الحيوان الغريب».

وأدلي أهالي القرية بمواصفات الحيوان الغريب، مؤكدين أنه يشبه الكلب وحجمه صغير، وسريع الحركة بصورة كبيرة ويعتقد أن يكون كلب مهجن مع ذئب أو ثعلب وهو ما يقال عنه «سلعوة».

إصابة طفلين في هجوم حيوان غريب

وتسبب هجوم الحيوان الغريب في إصابة طفلين هما، «عبد الله م. ع.»، «عوض م. ع.» عمرهما 10 سنوات، بعد أن هاجمهما الحيوان الغريب أثناء سيرهما في الشارع وتم نقلهما إلي مستشفى جمصة المركزي، وتحويلهما إلي مستشفى الحميات بالمنصورة، وإعطائهما العلاج اللازم، علي أن يظلا تحت الرعاية الطبية طوال 21 يوما.

وأكد رضا عبد الباقي، أحد سكان القرية، أن الحيوان الغريب يظهر فجأة ويختفي، وتسبب في حالة من الرعب بين أطفال القرية، وأصبح الأهالي يخشون خروج أطفالهم من البيت خاصة في فترة الليل، ويبدو أنه كلب هجين مع ذئب أو ثعلب، ويهاجم أي شخص يسير بمفرده، أن يختبئ فيها.

وأضاف عبد الباقي لـ«الوطن»، أن أهالي القرية طاردوه إلا أنهم لما يتمكنوا من اللحاق به، وذلك عقب إصابة الطفلين بجروح، وتوجه بالشكر إلي الاستجابة السريعة من الطب البيطري الذين انتقلوا إلي القرية فور علمهم بالحادث وما يزالوا في القرية إلى الآن.