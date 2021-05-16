حيوان غريب يظهر بالدقهلية ويعقر طفلين.. و«البيطري»: لم نتلق شكاوى

هاجم حيوان غريب يشبه الكلب طفلين في قرية «زيان» بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وأصابهما بإصابات بالغة في الساقين واليدين، وهاجم بعدها شابًا بمفرده، إلا أن الأهالي تجمّعوا وأنقذوه.

وطارد الأهالي الحيوان، إلا أنه لسرعته الكبيرة، التي تفوق سرعة الكلب الطبيعي، على حد وصفهم، لم يتمكنوا من الإمساك به، وأطلق عليه عدد من الأهالي «السلعوة»، فيما ناشدوا الطب البيطري ومركز الشرطة سرعة التخلص من هذا الحيوان خشية وقوع ضحايا آخرين له.

الحيوان يعقر طفلين بشوارع «زيان» بمركز بلقاس

وأصيب طفلان وهما: «عبد الله م. ع.»، «عوض م. ع.» عمرهما 10 سنوات، والمقيمان بقرية «زيان» مركز بلقاس، بعدما هاجمهما الحيوان الغريب أثناء سيرهما في الشارع وتم نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويلهما إلى مستشفى الحميات بالمنصورة، وتم إعطاؤهما العلاج اللازم، على أن يظلا تحت الرعاية الطبية طوال 21 يومًا.

أحد سكان القرية: الحيوان يشبه الكلب وله طباع الذئب

وقال رضا عبد الباقي، أحد سكان القرية، إن الحيوان يشبه الكلب إلا أنه له طباع الذئب أو الثعلب، ويبدو أنه كلب هجين مع ذئب أو ثعلب، فهو سريع الحركة ويهاجم أي شخص يسير بمفرده، ولا نعرف له مكانًا محددًا لوجود الأراضي الزراعية حول بيوت القرية بالإضافة إلى المقابر التي يمكن أن يختبئ فيها.

وأضاف عبد الباقي لـ«الوطن» أن الحيوان حجمه ليس بالكبير إلا أنه سريع الحركة بشكل غريب، وخرج أهالي القرية لمطاردته إلا أنهم لم يتمكنوا من اللحاق به، وبعدها ظهر لشاب عمره في حدود 15 سنة، إلا أنه جرى نحو بيت مفتوح ونجا من الكلب الذي فر هاربًا بمجرد أن رأى الأهالي.

وأشار إلى أنه نهش لحم الفخذ واليدين للطفلين المصابين، وتم أخذ العلاج اللازم لمثل تلك الحالات وهما يتابعان حاليًا بمستشفى جمصة المركزي.

وناشد الجهات التنفيذية والأمنية والطب البيطري بسرعة التحرك حتى لا يتسبب في أي إصابات جديدة في القرية.

ومن جانبه قال الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري في الدقهلية، لـ«الوطن»: «لم ترد إلينا شكوى في هذا الخصوص، وسنتحرك فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات»، مضيفًا: «نتلقي إشارة فورية بأي حالة عقر من المستشفى، إلا أننا لم ترد إلينا أي إشارة حتى الآن».