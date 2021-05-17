تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب الإعلامي نزار الفارس لـ23 مايو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس لجلسة 23 مايو المقبل، في جلسة غاب عنها الفنانة والإعلامي.

وأقام المحامى هيثم عباس، بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة اخرى تصف بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت الدعوى أن الإعلامي العراقي ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.