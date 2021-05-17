المحامين تكتشف 3 شهادات ثانوية عامة مزورة للمتقدمين للقيد

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أنّ شهادة الثانوية العامة فيها مزورة، وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع.

وقال عطية: «فوجئت اليوم بعرض 3 ملفات بطلبات قيد بالجدول العام، وثبت بالفحص والاستعلام أنّ شهادة الثانوية العامة مزورة، وأهيب بأبنائنا وبناتنا التوقف عن هذا لأنهم يعرضون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم للضياع، بمحاكمتهم جنائيًا عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله».

وتابع: «أملي كبير في الاستجابة إلى هذه النصيحة، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة، المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسؤولية الجنائية».

شروط القيد في نقابة المحامين

وتشترط نقابة المحامين الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا) كالتالي:

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

3ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

4 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

5ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

6ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

7ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8ـ برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف

أما الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

6 ـ برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 - المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

رسوم تعديل القيد

أما رسوم تعديل درجة القيد، فحددت النقابة الرسوم كالآتي:

1- من عام إلى ابتدائي: 400 جنيه.

2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.

3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.