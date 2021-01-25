للمحامين.. تعرف على أوراق ورسوم تعديل القيد بين جداول النقابة

يتساءل العديد من المحامين عن الأوراق المطلوبة لتعديل درجة القيد في جداول النقابة المختلفة تبدأ أولها من الجدول العام إلى الابتدائي، وكذلك من الابتدائي للاستئناف، بعد انقضاء المدة القانونية لكل جدول، «الوطن» ترصد في السطور القادمة الأوراق المطلوبة لكل جدول ورسوم الاشتراك، حسبما أعلنت عنها نقابة المحامين:

أولاً: الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

3ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

4 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

5ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

6ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

7ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي

الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف

أما الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

6 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

رسوم تعديل القيد

أما رسوم تعديل درجة القيد، فقد حددت النقابة الرسوم كالآتي:

1- من عام إلى ابتدائي: 400 جنيه.

2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.

3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.